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В Москве пройдет пресс-конференция о проведении Чемпионата РФ по легкой атлетике

Пресс-конференция, посвященная проведению ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике в Казане, пройдет 30 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Пресс-конференция, посвященная проведению ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике, состоится Москве в предстоящую среду, 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отмечается, что мероприятие пройдет в пресс-центре информационного агентства ТАСС. Начало запланировано на 11:00.

В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о готовности Казани к чемпионату по легкой атлетике, о программе мероприятия и его участниках, а также о подготовке к турниру легкоатлетов сборной России.

Участие в конференции в качестве спикеров примут исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский, глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский. Также на мероприятии выступят многократный чемпион РФ в прыжке в высоту Данил Лысенко, многократная чемпионка России в прыжке с шестом Полина Кнороз, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала Матч ТВ Елена Рудакова.