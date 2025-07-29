На Украине заявили о создании ВС РФ «полосы смерти» для ВСУ вдоль Днепра

Российские войска создают «полосу смерти» вдоль реки Днепр на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом во вторник, 29 июля, заявил спикер украинских сил обороны Владислав Волошин.
По его словам, в Херсоне и прилегающих территориях российские бойцы каждый день используют до 250 FPV-дронов, а в Запорожской области — до 200 беспилотников, там также часто наносятся авиаудары.
Волошин подчеркнул, что Вооруженные силы России создают «полосу смерти» вдоль линии боевого столкновения в украинском тылу, нанося удары дронами и артиллерией по позициям, где можно держать оборону, передает «Российская газета».
В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска отразили попытку украинских боевиков высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. По его словам, после неудачной попытки высадки бойцы ВСУ с потерями отплыли к Одессе. Сальдо подчеркнул, что Киев продолжает отправлять своих бойцов «на верную смерть».
28 июля российская армия нанесла удар высокоточными дальнобойными снарядами, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по украинскому военному аэродрому и складу боеприпасов. В результате российской атаки потери украинских Вооруженных сил составили свыше 395 военных.