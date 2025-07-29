На Украине заявили о создании ВС РФ «полосы смерти» для ВСУ вдоль Днепра

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска отразили попытку украинских боевиков высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. По его словам, после неудачной попытки высадки бойцы ВСУ с потерями отплыли к Одессе. Сальдо подчеркнул, что Киев продолжает отправлять своих бойцов «на верную смерть».