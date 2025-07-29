«Выстрели в меня дважды»: эквадорскую блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok

Блогершу Кейлу Андреину Гонсалес Меркадо застрелили прямо во время прямого эфира на платформе TikTok. Инцидент произошел в субботу, 26 июля, в эквадорском городе Гуаякиль. Убийцей, предположительно, стал бойфренд ее подруги по имени Мануэль Андрес Лава Ласаро.
Убийство произошло в доме блогерши. Она вместе со своей подругой и ее парнем отдыхали и распивали спиртные напитки. В один момент Меркадо начала поддразнивать юношу.
— Выстрели в меня дважды, умоляю тебя, но потом; дай мне напиться (…) Ударь меня по голове дважды; и ты убьешь с одного захода. Я не хочу страдать — два удара в голову, — сказала она.
После этого мужчина несколько раз ответил «нет», но потом в один момент, после того, как девушка громко крикнула его имя, юноша нажал на курок и произвел выстрел. Ее подруга, которая была рядом с ней в последние минуты ее жизни, остановила трансляцию и сразу же пошла к семье Кейлы, чтобы сообщить им о случившемся. Подозреваемый скрылся с места преступления на мотоцикле и до сих пор не найден. Расследование продолжается, пишет Mirror.
В середине мая также стали известны подробности убийства блогерши Маркес в Мексике. Ее застрелили во время прямого эфира. Убийцей мог быть хейтер. За несколько минут до того, как 23-летняя девушка была смертельно ранена в своем салоне красоты в штате Халиско (Мексика), она успела поговорить с предполагаемым нападавшим во время прямой трансляции в TikTok, где были запечатлены ее последние минуты жизни.