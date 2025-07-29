«Выстрели в меня дважды»: эквадорскую блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok

После этого мужчина несколько раз ответил «нет», но потом в один момент, после того, как девушка громко крикнула его имя, юноша нажал на курок и произвел выстрел. Ее подруга, которая была рядом с ней в последние минуты ее жизни, остановила трансляцию и сразу же пошла к семье Кейлы, чтобы сообщить им о случившемся. Подозреваемый скрылся с места преступления на мотоцикле и до сих пор не найден. Расследование продолжается, пишет Mirror.