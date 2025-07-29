Конституционный суд РФ разъяснил, как рассчитывается плата за вывоз мусора для частных домов

А ранее эксперт Валерий Мамчур рассказал, что жители многоквартирных домов могут получить административный штраф за выбрасывание отходов из окон или их складирование в общем подъезде. Однако для привлечения к ответственности требуется наличие подтверждающих фактов. Для решения подобных ситуаций существуют управляющие компании и председатели ТСЖ. Следует обращаться к ним с устными или письменными заявлениями, при необходимости прилагая доказательства.