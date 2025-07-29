Конституционный суд РФ разъяснил, как рассчитывается плата за вывоз мусора для частных домов

Жители частных домов подали иск к региональному оператору, считая, что размер платежей должен зависеть от количества проживающих. В суде они требовали перерасчёта и штрафа для компании, поскольку начисления велись исходя из данных реестра недвижимости. Первая инстанция и апелляционный суд отказали в удовлетворении требований, после чего заявители обратились в Конституционный суд.
КС разъяснил, что действующие нормы коммунального законодательства предусматривают расчёт по общей площади помещений. Такой порядок, по мнению суда, обеспечивает единый подход для всех собственников и отражает специфику услуги по обращению с отходами, где невозможно установить объём пользования для каждого отдельно. Суд не выявил оснований для пересмотра дела и отказал в принятии жалобы.
А ранее эксперт Валерий Мамчур рассказал, что жители многоквартирных домов могут получить административный штраф за выбрасывание отходов из окон или их складирование в общем подъезде. Однако для привлечения к ответственности требуется наличие подтверждающих фактов. Для решения подобных ситуаций существуют управляющие компании и председатели ТСЖ. Следует обращаться к ним с устными или письменными заявлениями, при необходимости прилагая доказательства.