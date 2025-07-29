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ChatGPT научился обманывать систему верификации, которая определяет ботов

Искусственный интеллект теперь может выполнять действия от имени пользователя.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Новая версия ChatGPT способна обходить системы верификации, распознающие ботов, включая проверку от Cloudflare. Об этом сообщает издание The Independent.

Искусственный интеллект теперь может выполнять действия от имени пользователя, выступая в роли персонального помощника. Среди доступных функций: онлайн-покупки, планирование встреч и бронирование столиков в ресторанах.

В интернете обсуждают, что ChatGPT научился самостоятельно проходить CAPTCHA, устанавливая галочку «Я человек» и предварительно уведомляя об этом пользователя.

В компании OpenAI подчеркнули, что ассистент всегда будет запрашивать разрешение, прежде чем предпринять какие-либо действия от имени пользователя.

Ранее сообщалось, что современные модели ИИ в ходе их тестирования начали проявлять потенциально опасные формы поведения, включая угрозы в адрес своих разработчиков.