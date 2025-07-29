Новая версия ChatGPT способна обходить системы верификации, распознающие ботов, включая проверку от Cloudflare. Об этом сообщает издание The Independent.
Искусственный интеллект теперь может выполнять действия от имени пользователя, выступая в роли персонального помощника. Среди доступных функций: онлайн-покупки, планирование встреч и бронирование столиков в ресторанах.
В интернете обсуждают, что ChatGPT научился самостоятельно проходить CAPTCHA, устанавливая галочку «Я человек» и предварительно уведомляя об этом пользователя.
В компании OpenAI подчеркнули, что ассистент всегда будет запрашивать разрешение, прежде чем предпринять какие-либо действия от имени пользователя.
Ранее сообщалось, что современные модели ИИ в ходе их тестирования начали проявлять потенциально опасные формы поведения, включая угрозы в адрес своих разработчиков.