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Дрифтинг вне закона: что грозит любителям экстремальной езды

Юрист Капштык: За дрифтинг в любых общественных местах грозит наказание по УК РФ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Российские суды начали строго наказывать водителей за опасную езду, включая дрифтинг. Юрист Юрий Капштык в беседе с «Постньюс» пояснил, что такие действия на дорогах общего пользования являются нарушением закона.

Капштык уточнил, что даже ночной дрифтинг, когда дороги пустуют, остается под запретом. По его словам, подобные действия недопустимы, независимо от времени суток. Он также отметил, что власти выделяют бывшие аэродромы и полигоны для проведения официальных соревнований по дрифтингу. Однако в законодательстве такие мероприятия пока не регулируются, и дрифтинг на дорогах приравнивается к опасной езде.

Нарушителей чаще всего привлекают к ответственности по статье 267.1 УК РФ, которая касается действий, угрожающих безопасности транспорта. Эта статья редко применялась до января 2025 года, но теперь используется активнее.

Ранее член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о неожиданном для некоторых автолюбителей нарушении. Водителей могут оштрафовать, если они в течение 10 дней не уведомят ГАИ об изменении постоянной регистрации по месту жительства.