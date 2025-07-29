Дрифтинг вне закона: что грозит любителям экстремальной езды

Капштык уточнил, что даже ночной дрифтинг, когда дороги пустуют, остается под запретом. По его словам, подобные действия недопустимы, независимо от времени суток. Он также отметил, что власти выделяют бывшие аэродромы и полигоны для проведения официальных соревнований по дрифтингу. Однако в законодательстве такие мероприятия пока не регулируются, и дрифтинг на дорогах приравнивается к опасной езде.