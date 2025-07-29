Вольский: Страны Прибалтики хотят втянуть Грузию в противостояние с РФ

Латвия, Литва и Эстония пытаются вовлечь Грузию в противостояние с Россией, используя для этого санкции против Тбилиси. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
«По этому сценарию они иногда санкции будут вводить, иногда будут делать громкие заявления, иногда приедут и призовут нашу молодежь к кровопролитию — мы это видим», — отметил он в беседе с журналистами.
По словам Вольского, страны Прибалтики пытаются втянуть Грузию в противостояние с РФ, чтобы уменьшить некие «угрозы» для безопасности собственных государств. При этом, по словам вице-спикера парламента, страны Балтии «этого и не прячут», громко заявляя о своей позиции.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении замглавы МИД РФ Александра Грушко, что на Западе всерьез говорят о якобы неизбежной атаке России на Прибалтику или Данию.