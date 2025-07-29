Появились кадры удара по полигону ВСУ в Черниговской области

Telegram-канал «Изнанка» показал видео удара двумя ракетами комплекса «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области.
На кадрах видны лагерь подготовки ВСУ, склады и грузовая техника, а также место размещения личного состава. Впоследствии демонстрируются удары при помощи ракетного комплекса.
Как сообщили собеседники Telegram-канала, в результате ликвидировали до 200 военных ВСУ.
Ранее сообщалось, что соответствующий удар нанесли примерно в 19:00 двумя ракетами, одна из которых была с кассетной боеголовкой.