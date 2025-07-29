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Появились кадры удара по полигону ВСУ в Черниговской области

В результате удара ликвидировали до 200 военных ВСУ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Telegram-канал «Изнанка» показал видео удара двумя ракетами комплекса «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области.

На кадрах видны лагерь подготовки ВСУ, склады и грузовая техника, а также место размещения личного состава. Впоследствии демонстрируются удары при помощи ракетного комплекса.

Как сообщили собеседники Telegram-канала, в результате ликвидировали до 200 военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что соответствующий удар нанесли примерно в 19:00 двумя ракетами, одна из которых была с кассетной боеголовкой.