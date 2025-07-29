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В Хмельницкой области депутат горсовета «забыл» задекларировать самолет

Общая стоимость незадекларированного имущества депутатов превышает 25 миллионов гривен.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Хмельницкой области трое депутатов городских советов подозреваются в недостоверном декларировании имущества на общую сумму свыше 25 миллионов гривен, сообщают украинских СМИ.

Речь идет о депутатах Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов.

Так, депутат Каменец-Подольского городского совета не указал в декларациях за 2021 и 2022 годы активы на сумму более 9 миллионов гривен, в том числе сверхлегкий самолет.

Депутат Славутского горсовета не указал в декларации за 2023 год нежилые помещения и финансовую помощь в размере 2 миллионов гривен, которую получил родственник через предприятие. Общая сумма скрытых активов составляет около 7 миллионов гривен.

Депутатка Шепетовского городского совета не указала в декларациях за 2022 и 2023 годы деньги на счетах, наличные и корпоративные права на сумму более 9,2 миллиона гривен, включая 3,8 миллиона наличными.

Следователи возбудили уголовные дела и сообщили депутатам о подозрениях по статье 366−2 Уголовного кодекса Украины — «Декларирование недостоверной информации».

Кроме того, бывшего руководителя Государственного земельного агентства в Хмельницкой области подозревают в незаконном выделении земельных участков.

Ранее сообщалось, что на Украине вспыхнул скандал вокруг дорогостоящей фотосессии премьер-министра Юлии Свириденко, опубликованной в журнале Vogue.