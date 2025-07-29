Юрист объяснил, как запрет на контент иноагентов может повлиять на YouTube

— На сегодняшний день доступ к таким зарубежным сервисам, как YouTube, уже ограничен и осуществляется только через VPN, поэтому каких-либо кардинальных изменений в этой части ждать не стоит. А вот российские сервисы, такие как «Яндекс. Музыка» или «VK Музыка», будут обязаны удалять контент иноагентов, если законопроект действительно будет принят, — приводит его слова «Абзац».