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Юрист объяснил, как запрет на контент иноагентов может повлиять на YouTube

В настоящий момент в России активно обсуждают закон о полном запрете контента иноагентов. Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков считает, что такие меры не затронут работу видеохостинга YouTube.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В настоящий момент в России активно обсуждают закон о полном запрете контента иноагентов. Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков считает, что такие меры не затронут работу видеохостинга YouTube.

Как указал эксперт, в России доступ к YouTube сейчас уже ограничен, этого достаточно. Новый закон затронет российские стриминговые платформы, которые будут обязаны удалять запрещенный контент, если проект будет принят.

— На сегодняшний день доступ к таким зарубежным сервисам, как YouTube, уже ограничен и осуществляется только через VPN, поэтому каких-либо кардинальных изменений в этой части ждать не стоит. А вот российские сервисы, такие как «Яндекс. Музыка» или «VK Музыка», будут обязаны удалять контент иноагентов, если законопроект действительно будет принят, — приводит его слова «Абзац».

Однако за активное распространение такого контента, например, через пересылку в социальных сетях, публичные трансляции или использование в коммерческих проектах, может быть предусмотрена административная ответственность.

Утром 29 июля стало известно, что парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование произведений иностранных агентов. Инициатива также коснется произведений, принадлежащих гражданам недружественных России стран.