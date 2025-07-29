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Репетиторы больше не нужны: ChatGPT добавил режим, который будет подводить пользователей к решению задач

В ChatGPT появился режим, который будет помогать пользователям с решением задач.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

У чат-бота ChatGPT появился новый режим, который способен заменить персонального репетитора. Отмечается, что компания OpenAI представила пользователям новый режим Study Mode, которым пользователи могут воспользоваться уже сейчас.

Теперь чат-бот может не давать мгновенного ответа на поставленную задачу или вопрос, вместо этого ведя пользователя к самостоятельному решению. ChatGPT будет задавать наводящие вопросы, а также сможет предлагать подсказки и при желании пользователя разбивать сложные темы на простые этапы для усвоения материала.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы ChatGPT Ника Терли, что искусственный интеллект не сможет заменить человека во всех аспектах, включая реальное общение.