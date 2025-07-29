Репетиторы больше не нужны: ChatGPT добавил режим, который будет подводить пользователей к решению задач

Теперь чат-бот может не давать мгновенного ответа на поставленную задачу или вопрос, вместо этого ведя пользователя к самостоятельному решению. ChatGPT будет задавать наводящие вопросы, а также сможет предлагать подсказки и при желании пользователя разбивать сложные темы на простые этапы для усвоения материала.