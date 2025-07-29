Репетиторы больше не нужны: ChatGPT добавил режим, который будет подводить пользователей к решению задач

У чат-бота ChatGPT появился новый режим, который способен заменить персонального репетитора. Отмечается, что компания OpenAI представила пользователям новый режим Study Mode, которым пользователи могут воспользоваться уже сейчас.
Теперь чат-бот может не давать мгновенного ответа на поставленную задачу или вопрос, вместо этого ведя пользователя к самостоятельному решению. ChatGPT будет задавать наводящие вопросы, а также сможет предлагать подсказки и при желании пользователя разбивать сложные темы на простые этапы для усвоения материала.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы ChatGPT Ника Терли, что искусственный интеллект не сможет заменить человека во всех аспектах, включая реальное общение.