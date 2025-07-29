Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что первая леди страны Мелания Трамп относится к российскому лидеру Владимиру Путину с симпатией.
— Мы знаем Путина, и он ей нравится, — рассказал американский лидер в ходе интервью журналистке Миранде Дивайн, опубликованном на ее YouTube-канале.
22 июля американский конгрессмен Дон Бэкон рассказал, что Дональд Трамп сменил свою риторику в отношении России и начал оказывать на нее давление из-за слов своей супруги. По словам политика, Мелания Трамп якобы рассказывает своему мужу о подробностях событий, происходящих на Украине.
При этом американский лидер высказывался, что его жена «очень нейтрально» относится к российско-украинскому конфликту. По словам президента США, она похожа на него, поскольку «хотела бы, чтобы люди перестали умирать».
20 июля американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин проделал огромную работу и смог поднять Россию. Он подчеркнул, что подобных результатов не удалось достичь ни одному канцлеру Германии. По словам Карлсона, бывшая глава немецкого правительства Ангела Меркель «буквально разрушила» страну своей миграционной политикой.