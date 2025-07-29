«Минсктранс» сообщает о ряде остановок общественного транспорта из-за подтоплений

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за подтоплений в Минске остановлено движение на ряде маршрутов общественного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Минсктранс».
На ул. Богдановича, ул. Пашкевич в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 37, 40, 46, 53 и автобусов на маршруте № 24, 91.
На ул. Кнорина, ул. Калиновского в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 61.
На ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Куйбышева во всех направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 22, 37, 40, 53 и автобусов на маршрутах № 19, 29, 91.
На ул. Козлова, ул. Ботанической в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения трамваев маршрутов № 3, 6, 7.
На Партизанском проспекте, о.п. «Мотовелозавод» в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3, 16, 19, 30, 36, 59.
На ул. Каролинской, ул. Чечета в обоих направлениях из-за погодных условий произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 6, 103.
На Круглой площади, ул. Радиальной в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 33, 42, 92.
По ул. Свердлова в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусных маршрутов № 3, 6, 16, 20, 30.
На ул. Гурского, ул. Глаголева в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 8, 31, 47.-0-