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«Минсктранс» сообщает о ряде остановок общественного транспорта из-за подтоплений

На ул. Богдановича, ул. Пашкевич в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 37, 40, 46, 53 и автобусов на маршруте № 24, 91.

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за подтоплений в Минске остановлено движение на ряде маршрутов общественного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Минсктранс».

На ул. Богдановича, ул. Пашкевич в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 37, 40, 46, 53 и автобусов на маршруте № 24, 91.

На ул. Кнорина, ул. Калиновского в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 61.

На ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Куйбышева во всех направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 22, 37, 40, 53 и автобусов на маршрутах № 19, 29, 91.

На ул. Козлова, ул. Ботанической в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения трамваев маршрутов № 3, 6, 7.

На Партизанском проспекте, о.п. «Мотовелозавод» в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3, 16, 19, 30, 36, 59.

На ул. Каролинской, ул. Чечета в обоих направлениях из-за погодных условий произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 6, 103.

На Круглой площади, ул. Радиальной в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 33, 42, 92.

По ул. Свердлова в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусных маршрутов № 3, 6, 16, 20, 30.

На ул. Гурского, ул. Глаголева в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 8, 31, 47.-0-