В США взрыв разорвал на части здание завода по производству топливных гранул

Мощный взрыв разорвал на части здание завода по производству топливных гранул на территории Соединенных Штатов во вторник, 29 июля. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что инцидент произошел в американском городе Фремонт на территории предприятия Horizon Biofuels, которое взлетело на воздух в результате взрыва. Известно, что завод занимался производством топливных гранул из древесных отходов.
По сообщению местных СМИ, в момент инцидента в здании предприятия находились люди. Точное количество пострадавших в результате ЧП пока не сообщается. Власти города также оцепили территорию завода и прилегающую местность в радиусе шести километров.
Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая.