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В США взрыв разорвал на части здание завода по производству топливных гранул

Мощный взрыв произошел на территории предприятия Horizon Biofuels в американском городе Фремонт.

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Источник: Комсомольская правда

Мощный взрыв разорвал на части здание завода по производству топливных гранул на территории Соединенных Штатов во вторник, 29 июля. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что инцидент произошел в американском городе Фремонт на территории предприятия Horizon Biofuels, которое взлетело на воздух в результате взрыва. Известно, что завод занимался производством топливных гранул из древесных отходов.

По сообщению местных СМИ, в момент инцидента в здании предприятия находились люди. Точное количество пострадавших в результате ЧП пока не сообщается. Власти города также оцепили территорию завода и прилегающую местность в радиусе шести километров.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая.