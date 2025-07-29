Звездный актер Романович готов отдать органы ребенку

Актер заявил, что готов отдать свои органы только семье.
Актер Сергей Романович заявил, что готов стать донором органов только ради своей дочери или супруги. Об этом он рассказал на премьере триллера «Хирург» в Москве, посвященного теме черного рынка органов, сообщает портал Super.
«Только если это был бы кто-то очень близкий. Дочь. Наверное, дочь. Только ради дочери, возможно, и ради жены, ради семьи (я бы пошел на такое)», — объяснил Романович порталу Super.
Сергей Владимирович Романович — российский актер кино, сценарист и продюсер. Известен ролями в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга».