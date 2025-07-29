Россиянам дали советы по защите от кибермошенников

Чтобы защититься от кибермошенников и хакеров, которые могут украсть личные данные в интернете и получить доступ к счетам, следует использовать только уникальные пароли, а также регулярно их менять. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» сенатор Артем Шейкин.
— К каждому сервису должен быть свой пароль в 12 и более символов, лучше фразы — их запомнить легко, а подобрать сложно. Не используйте рабочие пароли дома и наоборот — личное и рабочее должно быть разделено, — посоветовал эксперт.
Сенатор также рекомендовал регулярно обновлять пароли, желательно — не реже одного раза в месяц.
«Царьград» рассказал, что кража данных из учетных записей на популярных маркетплейсах становится серьезной угрозой. Продавцы и покупатели сталкиваются с мошенниками, создающими фальшивые сайты.
Телеканал RT подчеркнул, что мошенники стали красть деньги россиян, предлагая якобы оформить виртуальную кредитную карту с лимитом 100 тысяч рублей под 99% годовых. Отмечалось, что схема аферистов с оформлением виртуальной кредитной карты направлена против пенсионеров, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.