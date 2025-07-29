Россиянам дали советы по защите от кибермошенников

Чтобы защититься от кибермошенников и хакеров, которые могут украсть личные данные в интернете и получить доступ к счетам, следует использовать только уникальные пароли, а также регулярно их менять. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» сенатор Артем Шейкин.