Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам дали советы по защите от кибермошенников

Сенатор Шейкин рассказал, как защититься от кибермошенников.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Чтобы защититься от кибермошенников и хакеров, которые могут украсть личные данные в интернете и получить доступ к счетам, следует использовать только уникальные пароли, а также регулярно их менять. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» сенатор Артем Шейкин.

— К каждому сервису должен быть свой пароль в 12 и более символов, лучше фразы — их запомнить легко, а подобрать сложно. Не используйте рабочие пароли дома и наоборот — личное и рабочее должно быть разделено, — посоветовал эксперт.

Сенатор также рекомендовал регулярно обновлять пароли, желательно — не реже одного раза в месяц.

«Царьград» рассказал, что кража данных из учетных записей на популярных маркетплейсах становится серьезной угрозой. Продавцы и покупатели сталкиваются с мошенниками, создающими фальшивые сайты.

Телеканал RT подчеркнул, что мошенники стали красть деньги россиян, предлагая якобы оформить виртуальную кредитную карту с лимитом 100 тысяч рублей под 99% годовых. Отмечалось, что схема аферистов с оформлением виртуальной кредитной карты направлена против пенсионеров, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.