В Краснодарском крае полиция проверяет женщину, которая разорвала паспорт РФ

Поводом стала публикация в Сети, где скандальная женщина сначала потребовала, чтобы ей вызвали такси, а получив отказ, начала оскорблять страну. Помимо этого она объявила, что отказывается от российского гражданства и подкрепила свои слова действием, разорвав паспорт. Инцидент произошел в районе Музыкальный.
«Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что женщина уже ранее привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию ВС РФ. Она кричала с балкона антироссийские лозунги. При этом, когда её в первый раз задержали, то она записывала извинения.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд вынес решение оштрафовать российского военнослужащего на 2,5 млн рублей. Мужчина положительно высказывался в адрес ВСУ. Он также распространял заведомо ложную информацию о ходе СВО, в частности, преувеличивал успехи украинской армии в ДНР.