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Стоматолог Оганезов рассказал о причинах потери зубов

Пациенты теряют зубы из-за пародонтита и кариеса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Причиной потери зубов во взрослом возрасте могут быть не только травмы, но и различные заболевания. Их перечислил в беседе с изданием «Газета.Ru» стоматолог-ортопед Александр Оганезов.

— Часто кариес без лечения разрушает ткани зуба до самого корня, в запущенных случаях требуется удаление. Пациенты также теряют зубы из-за пародонтита, ослабления костной ткани, — сообщил медик.

Доктор напомнил, что травмы и возрастные изменения, когда эмаль истончается, также могут стать причиной потери зубов.

Ранее 360.ru отметил, что состояние ротовой полости (зубов и десен) напрямую влияет на здоровье человека в целом. При появлении инфекции во рту возникает угроза ее распространения во всем организме, что может повлечь развитие серьезных заболеваний.

Кроме того, «Царьград» предупредил о последствиях, связанных с длительным отсутствием зуба, особенно в задней полости рта. Затягивание в деле установки протеза может угрожать пациенту деформацией формы лица. Помимо этого, долгая жизнь без зуба приводит к смещению соседних зубов в сторону пустого места, что приводит к изменению прикуса и вызывает дискомфорт при жевании, а также негативно сказывается на дикции.