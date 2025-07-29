Стоматолог Оганезов рассказал о причинах потери зубов

Кроме того, «Царьград» предупредил о последствиях, связанных с длительным отсутствием зуба, особенно в задней полости рта. Затягивание в деле установки протеза может угрожать пациенту деформацией формы лица. Помимо этого, долгая жизнь без зуба приводит к смещению соседних зубов в сторону пустого места, что приводит к изменению прикуса и вызывает дискомфорт при жевании, а также негативно сказывается на дикции.