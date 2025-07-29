Компанию American Eagle заподозрили в пропаганде нацизма из-за рекламы джинсов

В рекламном ролике Суини застегивает на себе джинсы и произносит: «Jeans передаются от родителей к детям, часто определяя такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз. Мои jeans — голубые». Видео стало популярным в соцсети TikTok и вызвало возмущение у пользователей. Некоторые усмотрели в каламбуре намёк на нацистскую идеологию.