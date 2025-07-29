Офтальмолог Сулейманова рассказала, как жара влияет на зрение

Сильная жара негативно влияет на организм человека, страдает от высокой температуры, в том числе, и зрение, об этом заявила в разговоре с корреспондентом «Газете.Ru» специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.
— Температура выше 30 градусов приводит к ощущению жжения, песка и сухости в глазах. Также этот эффект усиливается при нахождении в пространстве, где есть кондиционер, — сообщила медик.
По словам врача, ультрафиолетовое излучение повреждает ткани глаза и увеличивает риск развития катаракты. Также возможно повреждение сетчатки и снижение способности фокусироваться.
Как предупредил «Царьград», стресс, эмоциональное и умственное напряжение пагубно сказываются на зрении. Когда человек испытывает стресс, его организм активирует выброс в кровь гормонов стресса. Они воздействуют на различные системы организма, в том числе и на органы зрения. Это в свою очередь может вызвать напряжение глазных мышц, что приводит к чувству усталости, покраснению глаз, сухости или даже головным болям.
360.ru рассказал, что жаркая погода особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и перенесенными инфарктами или инсультами. В период резкого потепления полезно заниматься профилактикой гипоксии и следить за уровнем кислорода в крови.