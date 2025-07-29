Офтальмолог Сулейманова рассказала, как жара влияет на зрение

Как предупредил «Царьград», стресс, эмоциональное и умственное напряжение пагубно сказываются на зрении. Когда человек испытывает стресс, его организм активирует выброс в кровь гормонов стресса. Они воздействуют на различные системы организма, в том числе и на органы зрения. Это в свою очередь может вызвать напряжение глазных мышц, что приводит к чувству усталости, покраснению глаз, сухости или даже головным болям.