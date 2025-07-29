Российский баскетболист рассказал о задержании во Франции по запросу США

В то время как российские туристы продолжают отдыхать в Таиланде, 28-летняя петербурженка Наталья К. уже год находится в тюрьме провинции Чантхабури, недалеко от зоны военного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Приехав на отдых, Наталья осталась в стране, занялась онлайн-торговлей и стала фигуранткой дела о криптовалютных махинациях. По версии следствия, на ее счет поступили украденные средства, хотя девушка утверждает, что ее кошельком воспользовались без ее ведома.