Российский баскетболист рассказал о задержании во Франции по запросу США

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США по подозрению в киберпреступлениях, поделился подробностями своего ареста и содержания под стражей.
По его словам, задержание произошло сразу после прилета в Париж 21 июня. Спортсмен, категорически отрицающий обвинения, рассказал, что полицейские сразу же обыскали его, надели наручники и доставили в участок. Там ему сообщили о международном ордере на арест и поместили в камеру с минимальными условиями. Касаткин отметил, что французская сторона на первом этапе действовала формально, задав лишь вопросы о личных данных, а адвокат на допросе не присутствовал.
— Выйдя из самолета, мы увидели полицейских, проверяющих паспорта у всех пассажиров… Сразу обыскали, надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались еще неделю, — объяснил спортсмен.
Связаться с невестой ему удалось лишь спустя сутки. Сейчас он содержится в тюрьме Fresnes, условия в которой он охарактеризовал как неудовлетворительные. Российские дипломаты оказывают поддержку Касаткину, а его адвокат готовит ходатайство об освобождении под домашний арест. Баскетболисту, ранее выступавшему за клуб МБА-МАИ, грозит экстрадиция в США, передает Ura.ru.
В то время как российские туристы продолжают отдыхать в Таиланде, 28-летняя петербурженка Наталья К. уже год находится в тюрьме провинции Чантхабури, недалеко от зоны военного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Приехав на отдых, Наталья осталась в стране, занялась онлайн-торговлей и стала фигуранткой дела о криптовалютных махинациях. По версии следствия, на ее счет поступили украденные средства, хотя девушка утверждает, что ее кошельком воспользовались без ее ведома.