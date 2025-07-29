В Гомельской области прокуратура выявила нарушения в использовании мелиорированных земель

Установлены факты повторного неиспользования земель. Например, осенью 2024 года в КСУП «Судково» в Хойникском районе выявлено неиспользование восстановленного в июле того же года земельного участка площадью 146 га. При исполнении предписания прокурора района этот участок в октябре 2024 года вовлечен в сельхозоборот. Но уже в текущем году из указанной площади использовалось только 10 га.