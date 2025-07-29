В Гомельской области прокуратура выявила нарушения в использовании мелиорированных земель

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения в плане эффективного использования мелиорированных земель — в их восстановление были вложены бюджетные средства. Нарушения обнаружены в ходе надзора за исполнением земельного законодательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.
На начало 2025 года в Гомельской области были не вовлечены в сельскохозяйственный оборот более 2,1 тыс. га мелиорированных земель, их неиспользование прокуроры выявили в прошлом году. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на начало июня 2025 года из указанной площади не задействовали 1,5 тыс. га.
Проверки помогли выявить следующие проблемы: мелиорированные земли не ввели в экономический оборот в период весенней посевной кампании и не было обеспечено их эффективное использование. Речь идет в том числе про земли, которые восстановили после проведения культуртехнических работ, реконструкции мелиоративных систем в Буда-Кошелевском, Добрушском, Житковичском, Кормянском, Октябрьском и Речицком районах.
Новые факты неиспользования мелиорированных земель выявлены на площади более 1 тыс. га, наибольшие участки в Жлобинском, Добрушском, Хойникском, Октябрьском и Ветковском районах.
Установлены факты повторного неиспользования земель. Например, осенью 2024 года в КСУП «Судково» в Хойникском районе выявлено неиспользование восстановленного в июле того же года земельного участка площадью 146 га. При исполнении предписания прокурора района этот участок в октябре 2024 года вовлечен в сельхозоборот. Но уже в текущем году из указанной площади использовалось только 10 га.
Аналогичная ситуация сложилась в Жлобинском районе. Там подобное нарушение допущено в ОАО «Жлобинский агротехсервис», КСУП «Краснобережский» и ОАО «Бобовский».
Прокурорами вынесено 16 предписаний руководителям субъектов хозяйствования, внесено 5 представлений в районные исполнительные комитеты, направлено 11 поручений о начале административного процесса по ч.2 ст. 16.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушения порядка использования земель и требований по ее охране.
В результате принятых прокурорами мер в первом полугодии 2025 года в сельхозоборот вовлечено более 1,1 тыс. га мелиорированных земель. В семи районах данная ситуация находится на контроле до сентября 2025 года. -0-