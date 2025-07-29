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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Израиля Бен-Гурион

Йеменские хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Йеменские хуситы сообщили о нанесении удара по аэропорту в Тель-Авиве. Они заявили, что атака производилась с помощью гиперзвуковой ракеты. Об этом уведомил представитель ВС, сформированных хуситами, Яхья Сариа.

По его словам, йемены ударили по аэропорту Бен-Гурион. Операция достигла своей цели, работа воздушной гавани была приостановлена.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — рассказал Яхья Сариа.

Хуситы также опубликовали видео с комментариями моряка Алексея Галактионова, которому удалось спастись после атаки на сухогруз. По его словам, Йемен подавал предупреждающий сигнал перед атакой.