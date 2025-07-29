Психолог Яровая: низкая самооценка провоцирует развитие игромании

Низкая самооценка является одним из факторов, провоцирующих зависимость, в том числе, игроманию у человека. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» консультативный психолог Алина Яровая.
— Низкая самооценка, ощущение неудовлетворенности жизнью, зависть к более успешным способны подтолкнуть к игре, чтобы самоутвердиться, — уверена эксперт.
По словам специалиста, наиболее склонны к зависимостям импульсивные и эмоционально нестабильные люди. Также основа может быть заложена в детстве, если в семье поощрялись игры на интерес, высокая конкуренция и привычка к риску.
Ранее 360.ru сообщил, что вероятность формирования лудомании возрастает у лиц с определенными психоэмоциональными нарушениями, такими как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство.
Ранее RT перечислил симптомы подростковой игромании — это проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и ухудшение общего состояния.