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Психолог Яровая: низкая самооценка провоцирует развитие игромании

Наиболее склонны к зависимостям импульсивные и эмоционально нестабильные люди.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Низкая самооценка является одним из факторов, провоцирующих зависимость, в том числе, игроманию у человека. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» консультативный психолог Алина Яровая.

— Низкая самооценка, ощущение неудовлетворенности жизнью, зависть к более успешным способны подтолкнуть к игре, чтобы самоутвердиться, — уверена эксперт.

По словам специалиста, наиболее склонны к зависимостям импульсивные и эмоционально нестабильные люди. Также основа может быть заложена в детстве, если в семье поощрялись игры на интерес, высокая конкуренция и привычка к риску.

Ранее 360.ru сообщил, что вероятность формирования лудомании возрастает у лиц с определенными психоэмоциональными нарушениями, такими как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство.

Ранее RT перечислил симптомы подростковой игромании — это проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и ухудшение общего состояния.