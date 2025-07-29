Матвиенко: король Малайзии Султан Ибрагим в начале августа посетит РФ

Король Малайзии Султан Ибрагим в августе посетит Российскую Федерации, о государственном визите рассказала спикер СФ Валентина Матвиенко.
По её словам, визит короля Малайзии придаст новые динамику, а также импульс отношениям между двумя государствами.
«С большим нетерпением, это уже анонсировано, мы ждём государственный визит в РФ верховного правителя Султана Ибрагима. Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами», — сказала Матвиенко.
Комментарий прозвучал на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
Матвиенко подчеркнула, что Российскую Федерацию и Малайзию связывают многие годы дружбы. Она отметила, что в настоящее время они существенно активизировались.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибраги посетил РФ с официальным визитом. Он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.