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Матвиенко: король Малайзии Султан Ибрагим в начале августа посетит РФ

Визит короля придаст импульс отношениям между РФ и Малайзией.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Король Малайзии Султан Ибрагим в августе посетит Российскую Федерации, о государственном визите рассказала спикер СФ Валентина Матвиенко.

По её словам, визит короля Малайзии придаст новые динамику, а также импульс отношениям между двумя государствами.

«С большим нетерпением, это уже анонсировано, мы ждём государственный визит в РФ верховного правителя Султана Ибрагима. Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами», — сказала Матвиенко.

Комментарий прозвучал на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

Матвиенко подчеркнула, что Российскую Федерацию и Малайзию связывают многие годы дружбы. Она отметила, что в настоящее время они существенно активизировались.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибраги посетил РФ с официальным визитом. Он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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