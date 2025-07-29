Трамп пригрозил России нефтяной контрмерой в случае сбоев на рынке из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать возможные сбои на мировых рынках энергоносителей, которые могут возникнуть из-за введения американских пошлин против России и ее торговых партнеров.
Трамп отметил, что в США достаточно нефти, чтобы нарастить добычу и компенсировать любые последствия. Он также выразил сожаление, что не получил ответа от России на свои угрозы пошлин.
— В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим (добычу — прим. «ВМ»). Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая, — цитирует Трампа ТАСС.
28 июля во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Дональд Трамп заявил, что он «крайне разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который «продолжает наносить удары» по территории Украины.
Также глава Белого дома подчеркнул, что он больше «не слишком заинтересован» в переговорах и личной встрече с Владимиром Путиным. При этом американский лидер высказался в пользу наращивания торговли с Россией в случае прекращения конфликта на Украине.
Кроме того, администрация президента США намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля.