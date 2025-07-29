Худеть на быстрых диетах не только бесполезно, но и опасно: врач предупредил о рисках

Издание 360.ru отметило, что худеть можно, теряя не более двух килограммов в месяц. При более резком похудении вес обязательно вернется. Экстремальные диеты действительно снижают вес, однако уходит по большей части вода, а не жир. Кроме того, иногда вес возвращается даже в большем объеме.