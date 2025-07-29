Худеть на быстрых диетах не только бесполезно, но и опасно: врач предупредил о рисках

Экспресс-диеты с быстрой потерей веса принесут желаемый результат совсем ненадолго. Затем лишние килограммы вернутся, а вместе с ними могут прийти и опасные заболевания, об этом предупредил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков.
— После возврата к привычному рациону вес не просто восстанавливается, но часто превышает исходный из-за сломанного метаболизма. Помимо этого, такой подход к похудению ведет к упадку сил, гормональным сбоям, нарушению функционирования ЖКТ и состава микрофлоры кишечника, — заявил доктор.
Медик уточнил, что в неделю рекомендуется сбрасывать не более 1 килограмма, тогда, вероятнее всего, будет уходить именно жир, а не вода или мышечная масса.
Издание 360.ru отметило, что худеть можно, теряя не более двух килограммов в месяц. При более резком похудении вес обязательно вернется. Экстремальные диеты действительно снижают вес, однако уходит по большей части вода, а не жир. Кроме того, иногда вес возвращается даже в большем объеме.
Ранее телеканал RT объяснил, что организму требуется широкий спектр витаминов и минералов для правильного функционирования. Следует избегать экстремальных диет, поскольку они обычно дают лишь временные результаты и могут быть вредны для здоровья, лучше придерживаться сбалансированного и разнообразного питания.