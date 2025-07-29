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Ереван предложил открыть ворота приграничной с Азербайджаном области

Президент Армении Хачатурян заявил, что Сюник мог бы стать воротами для развития Еревана.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил, что Сюник может стать воротами страны для дальнейшего развития. Всего предложено открыть 43 километра дороги. Об этом Ваагн Хачатурян сообщил в ходе совещания.

Президент Армении подчеркнул, что такое возможно в случае разблокировки транспортных маршрутов через регион. Уточняется, что Ереван не обсуждает передачу третьей стороне контроля над своей территорией.

«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров, значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — заявил Ваагн Хачатурян.

В Баку также раскритиковали фестиваль Dream Fest 2025 в Баку на фоне отмены выступлений артистов из России. Посетителям мероприятия обещали выступления группы «Руки вверх!» и других, но затем их заменили.