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Города Беларуси. Достопримечательности Давид-Городка

Давид-Городок расположен в Столинском районе Брестской области. Город имеет древнюю историю. Основан в начале ХІІ века князем Давидом, внуком Ярослава Мудрого. В Давид-Городке находится древнее городище (замчище), на котором можно увидеть камень с надписью «Отсюда есть пошел Городок Давыда. ХІІ век».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля, Столинский район /Корр. БЕЛТА/. Давид-Городок расположен в Столинском районе Брестской области. Город имеет древнюю историю. Основан в начале ХІІ века князем Давидом, внуком Ярослава Мудрого.

Основной архитектурной достопримечательностью считается деревянная церковь святого Георгия ХVІІ века.

Костел Божьего Тела.

Церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Памятник князю Давиду.

В Давид-Городке находится древнее городище (замчище), на котором можно увидеть камень с надписью «Отсюда есть пошел Городок Давыда. ХІІ век».

Фото Виолетты Южаковой.