Города Беларуси. Достопримечательности Давид-Городка

29 июля, Столинский район /Корр. БЕЛТА/. Давид-Городок расположен в Столинском районе Брестской области. Город имеет древнюю историю. Основан в начале ХІІ века князем Давидом, внуком Ярослава Мудрого.
Основной архитектурной достопримечательностью считается деревянная церковь святого Георгия ХVІІ века.
Костел Божьего Тела.
Церковь Казанской иконы Божьей Матери.
Памятник князю Давиду.
В Давид-Городке находится древнее городище (замчище), на котором можно увидеть камень с надписью «Отсюда есть пошел Городок Давыда. ХІІ век».
Фото Виолетты Южаковой.