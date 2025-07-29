Города Беларуси. Достопримечательности Давид-Городка

Давид-Городок расположен в Столинском районе Брестской области. Город имеет древнюю историю. Основан в начале ХІІ века князем Давидом, внуком Ярослава Мудрого. В Давид-Городке находится древнее городище (замчище), на котором можно увидеть камень с надписью «Отсюда есть пошел Городок Давыда. ХІІ век».