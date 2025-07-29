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Кот-нелегал, переплывший Черное море, обрел, наконец, любящий дом

Кот по кличке Бурак, прославившийся тем, что переплыл Черное море и нелегально проник на территорию России, обрел новую семью.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Кот по кличке Бурак, прославившийся тем, что переплыл Черное море и нелегально проник на территорию России, обрел новую семью.

Изначально его забрала сотрудница таможни, но из-за беспокойного поведения и ночных криков было решено найти ему другой дом. Кот оказался у волонтеров, которые отметили, что ему нужно было время на адаптацию после пережитого стресса. Вскоре для Бурака нашлись любящие хозяева в Краснодаре. Кот уже освоился на новом месте и чувствует себя хорошо, окруженный заботой.

— У кота все замечательно! Он обосновался, его там любят, а значит, он быстрее адаптируется к месту, —.

рассказала KP.RU зооволонтер Лусине Коршунова.

Бурак прибыл в Россию в середине марта. Моряки во время обхода корабля услышали жалобное мяуканье, но не могли определить, откуда оно доносится. Позднее они выяснили, что кот был заперт в опломбированном контейнере. Позже представители Fesco сообщили, что животное хотят приютить многие, однако оно не может покинуть таможенную зону без разрешения уполномоченных органов.