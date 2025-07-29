Кот-нелегал, переплывший Черное море, обрел, наконец, любящий дом

Изначально его забрала сотрудница таможни, но из-за беспокойного поведения и ночных криков было решено найти ему другой дом. Кот оказался у волонтеров, которые отметили, что ему нужно было время на адаптацию после пережитого стресса. Вскоре для Бурака нашлись любящие хозяева в Краснодаре. Кот уже освоился на новом месте и чувствует себя хорошо, окруженный заботой.