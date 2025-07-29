Российский баскетболист Касаткин рассказал о задержании во Франции по запросу США

По словам Касаткина, полицейские надели на него наручники так сильно, что синяки оставались неделю, а затем поместили в камеру без объяснения причин. Лишь позже он узнал о международном ордере по обвинению в киберпреступлениях, которое категорически отрицает: «в компьютерах никогда не разбирался».