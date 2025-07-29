Российский баскетболист Касаткин рассказал о задержании во Франции по запросу США

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, подробно описал обстоятельства своего ареста и условия содержания под стражей. Спортсмен, выступавший за московский клуб МБА-МАИ, был арестован 21 июня в парижском аэропорту сразу после прилёта с невестой.
По словам Касаткина, полицейские надели на него наручники так сильно, что синяки оставались неделю, а затем поместили в камеру без объяснения причин. Лишь позже он узнал о международном ордере по обвинению в киберпреступлениях, которое категорически отрицает: «в компьютерах никогда не разбирался».
Сейчас спортсмен содержится в тюрьме Френ, которую называет одной из худших во Франции: скудное питание, ограниченные тренировки и сложности со связью с родными. Российское посольство помогает ему и его невесте, а адвокат готовит ходатайство о домашнем аресте. Касаткину грозит экстрадиция в США.
Ранее адвокат рассказал, как россиянин Касаткин может быть помилован в США.