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Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

Собрали, что можно и нельзя делать 30 июля, когда отмечают Маринин день.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 июля вспоминает Марину Антиохийскую. В народе принято праздновать Маринин день. Но есть еще одно название — Марина Огненная. Все дело в том, что с указанной даты начинались зарницы без грома и дождя, которые предвещали засуху и пожары.

Что нельзя делать 30 июля.

Запрещено играть свадьбы 30 июля. Считалось, что замужняя жизнь не заладится. Кроме того, не стоит идти в лес за ягодами и грибами. Предки верили, что непогода может застать в пути. Не рекомендуется давать в долг. Вместе с деньгами можно было отдать удачу.

Что можно делать 30 июля.

По традиции, было принято готовить блюда из рыбы. Вместе с тем женщины в названную дату оставляли работу и уделяли время себе.

Согласно приметам, чайки, которые сидят на воде, указывают на теплую и солнечную погоду. В том случае, если много стрекоз, то ждали дождей. А белые облака и дождь предупреждают о скором изменении погоды.

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