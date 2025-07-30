Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

Православная церковь 30 июля вспоминает Марину Антиохийскую. В народе принято праздновать Маринин день. Но есть еще одно название — Марина Огненная. Все дело в том, что с указанной даты начинались зарницы без грома и дождя, которые предвещали засуху и пожары.
Что нельзя делать 30 июля.
Запрещено играть свадьбы 30 июля. Считалось, что замужняя жизнь не заладится. Кроме того, не стоит идти в лес за ягодами и грибами. Предки верили, что непогода может застать в пути. Не рекомендуется давать в долг. Вместе с деньгами можно было отдать удачу.
Что можно делать 30 июля.
По традиции, было принято готовить блюда из рыбы. Вместе с тем женщины в названную дату оставляли работу и уделяли время себе.
Согласно приметам, чайки, которые сидят на воде, указывают на теплую и солнечную погоду. В том случае, если много стрекоз, то ждали дождей. А белые облака и дождь предупреждают о скором изменении погоды.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про упрощенный механизм назначения пенсии.
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