Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

Запрещено играть свадьбы 30 июля. Считалось, что замужняя жизнь не заладится. Кроме того, не стоит идти в лес за ягодами и грибами. Предки верили, что непогода может застать в пути. Не рекомендуется давать в долг. Вместе с деньгами можно было отдать удачу.