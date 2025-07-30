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День «Поделитесь обнимашками» и Международный день дружбы: какие праздники отмечают в России и мире 30 июля

30 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Поделитесь обнимашками», Международный день дружбы и День цветных напитков.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

30 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Поделитесь обнимашками», Международный день дружбы и День цветных напитков.

День «Поделитесь обнимашками».

День «Поделитесь обнимашками» отмечается в США, Австралии и других странах с 2018 года. Праздник призван мотивировать людей оказывать поддержку другим через объятия. В эту дату можно поделиться «обнимашками» с членами семьи, друзьями, коллегами и даже незнакомцами.

Международный день дружбы.

Международный день дружбы был провозглашен 27 апреля 2011 года Генассамблеей ООН. В этот праздник можно вручить подарки своим друзьям, а также попытаться завести себе новых товарищей. В разных странах проводятся различные мероприятия, посвященные дружбе, например, концерты.

День цветных напитков.

В День цветных напитков можно приготовить ягодный чай, купить в магазине сладкую газировку разных цветов, сделать свежевыжатый фруктовый сок или приготовить различные цветные коктейли.

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