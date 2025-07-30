День «Поделитесь обнимашками» и Международный день дружбы: какие праздники отмечают в России и мире 30 июля

День «Поделитесь обнимашками» отмечается в США, Австралии и других странах с 2018 года. Праздник призван мотивировать людей оказывать поддержку другим через объятия. В эту дату можно поделиться «обнимашками» с членами семьи, друзьями, коллегами и даже незнакомцами.