День «Поделитесь обнимашками» и Международный день дружбы: какие праздники отмечают в России и мире 30 июля

30 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Поделитесь обнимашками», Международный день дружбы и День цветных напитков.
День «Поделитесь обнимашками».
День «Поделитесь обнимашками» отмечается в США, Австралии и других странах с 2018 года. Праздник призван мотивировать людей оказывать поддержку другим через объятия. В эту дату можно поделиться «обнимашками» с членами семьи, друзьями, коллегами и даже незнакомцами.
Международный день дружбы.
Международный день дружбы был провозглашен 27 апреля 2011 года Генассамблеей ООН. В этот праздник можно вручить подарки своим друзьям, а также попытаться завести себе новых товарищей. В разных странах проводятся различные мероприятия, посвященные дружбе, например, концерты.
День цветных напитков.
В День цветных напитков можно приготовить ягодный чай, купить в магазине сладкую газировку разных цветов, сделать свежевыжатый фруктовый сок или приготовить различные цветные коктейли.