Народный календарь. Почему в Ильин день, 2 августа, нужно собирать дождевую воду

В православии 2 августа отмечают Ильин день. В эту дату чтут пророка Илию, жившего в Израильском царстве за 900 лет до рождения Христа. По преданию, он обличал идолопоклонство.
В этот праздник нельзя работать, особенно в поле. В народе верили, что дождевая вода, собранная в этот день, могла избавить человека от сглаза и глазных болезней, если ею умыться. Также 2 августа нельзя было купаться в водоемах, так как считалось, что с этой даты ночи становятся холодными и в свои права постепенно вступает осень.
Кроме того, в этот день нужно было испечь свежий хлеб из нового урожая. Им угощали всех соседей. Такой обычай появился, так как в пророке Илие крестьяне видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай.
Приметы погоды:
Дождь и сильный ветер — погода скоро наладится.
Комары роем летают — день будет солнечным.
Гром гремит продолжительное время и без перерыва — к граду.
Если 2 августа жарко, то зима будет долгой и холодной.
Именины отмечают: Алексей, Ефим, Илья, Петр, Тихон, Иван, Константин, Николай, Федор, Александр.