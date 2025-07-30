Народный календарь. Почему в Ильин день, 2 августа, нужно собирать дождевую воду

В этот праздник нельзя работать, особенно в поле. В народе верили, что дождевая вода, собранная в этот день, могла избавить человека от сглаза и глазных болезней, если ею умыться. Также 2 августа нельзя было купаться в водоемах, так как считалось, что с этой даты ночи становятся холодными и в свои права постепенно вступает осень.