С миру по картинке: VK выпустил народное издание «Собачьего сердца»

«Известия» попросили «Эксмо» проанализировать продажи повести «Собачье сердце» и выяснили, что реализации книги не свойственен стихийный спрос. Интерес читателей к ней очень стабильный. Как уточнили в «Эксмо», такая тенденция наблюдается во всех издательствах. Половина всех продаж «Собачьего сердца» приходится на федеральную сеть «Читай-город» (онлайн и офлайн) и еще по 20% на маркетплейсы — WB и OZON. Месяц максимального спроса в 2023-м и 2024 годах — март. В 2025 году пока лидирует февраль. Но ведь и июль еще не кончился.