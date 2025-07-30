С миру по картинке: VK выпустил народное издание «Собачьего сердца»

Эксклюзивное издание «Собачьего сердца» — итог национального конкурса иллюстраций VK, «Эксмо» и Музея Михаила Булгакова. Книга, которая более 60 лет была запрещена на родине, сегодня считается не просто классической и обязательной к прочтению, но каждый представляет себе сюжет и героев по-своему. Этот неоднородный, но при этом по-своему цельный взгляд и объединило, по замыслу его инициаторов, новое издание. «Известия» среди первых оценили то, как иллюстраторы из разных частей страны увидели события «Собачьего сердца», и поговорили с участниками проекта.
С чем «Собачье сердце» пришло к юбилею.
Прошло 100 лет с написания Михаилом Булгаковым сатирической повести «Собачье сердце». Сочинение с непростой судьбой многие годы читалось только с самиздатовских страниц. Лишь в 1968-м повесть впервые вышла в печать, но не на родине автора, а за рубежом — во Франкфурте и Лондоне. Лишь в 1987-м история про профессора Преображенского, доктора Борменталя и Шарикова попала на страницы журнала «Знамя». А спустя год на «Ленфильме» Владимир Бортко экранизировал «Собачье сердце» с Евгением Евстигнеевым, Борисом Плотниковым, Владимиром Толоконниковым и Ниной Руслановой в главных ролях. Фильм разошелся на цитаты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Столетие повести в России почему-то прошло незамеченным. Из заметных событий можно навскидку назвать только постановку Антона Федорова в МТЮЗе год назад — справедливости ради, спектакль даже спустя год остается одним из важнейших событий столичной культурной жизни, на сентябрьские показы уже почти нет билетов. Но ни кинопостановки, ни каких-то больших выставок не случилось, что, конечно, большое упущение.
Появление новой публикации булгаковского произведения тем не менее не единственный подарок к дате для поклонников классика. 100-летию повести Музей Михаила Булгакова посвятил ежегодный фестиваль ко дню рождения писателя, Булгаков Фест. На площадках музея и партнера прошел ряд тематических событий. А осенью музей и Московский театр юного зрителя готовят выставку, посвященную юбилею повести и первому спектаклю Генриетты Яновской в МТЮЗе в 1987 году.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Первые читатели смогли познакомиться с «Собачьим сердцем» 29 июля в творческом пространстве напротив нового здания Третьяковской галереи. Презентация проходила в рамках фестиваля «Лето в Москве». В этот же день новое издание книги поступило в продажу.
Кто работал над новым изданием «Собачьего сердца».
Этот томик Булгаков интересен тем, что в его оформлении были использованы работы победителей конкурса «Книжная полка VK», организованного VK совместно с издательством «Эксмо» и Музеем Михаила Булгакова. 120 авторов приняли участие в конкурсе. Перед художниками стояла задача представить свои работы в свойственной каждому манере. Но при этом созданные иллюстрации должны были отвечать замыслу повести. По результатам предоставленных работ жюри выбрало 14 победителей. Как ни разные по своим техникам и бэкграунду художники, их работы по стилистике очень схожи.
— В своей работе мне хотелось найти баланс между мрачностью происходящих событий и юмористической составляющей повести, — рассказала «Известиям» художница Евдокия Еремеева. — Черно-белая цветовая гамма напоминает старую фотопленку. Главный герой произведения, Шариков, вписан в раму. Казалось бы, это должен быть серьезный парадный портрет, но рама кривая, да и герой одет в несуразный полосатый костюм с аляповатой брошью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Прическа Шарикова, по замыслу художника, напоминает звериные уши, а череп в руках говорит не о скоротечности жизни, как это принято в портретной живописи, а о натуре, внутреннем стержне персонажа, от которого невозможно сбежать.
Художник Мария Бойко признается, что, создавая иллюстрацию для повести, она пыталась изобразить классическое произведение совершенно по-новому, в нетипичном для большой литературы стиле. Поэтому она сохранила Шарикову больше собачьих черт. А все элементы одежды персонажа остались такими, какими их описал в книге автор.
— Для меня «Собачье сердце» — это история о природе человека, опасности вмешательства в естественный ход жизни, границах науки и ответственности творца, — поделилась с «Известиями» иллюстратор Вэлли, оформившая обложку книги. — Через метафору превращения собаки в человека Булгаков показывает, что внешние изменения — это не главное. Настоящая человеческая сущность формируется годами, средой и опытом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Как известно, «Собачье сердце» до сих пор не в свободном доступе, так как вышла в 1968 году. А всё, что связано с наследием Булгакова, приковывает внимание знатоков авторского права. Но в данном случае проблем не возникло.
— С Сергеем Шиловским (внук Елены Булгаковой, жены писателя, законный наследник Михаила Афанасьевича. — Ред.) «Эксмо» работает давно, поэтому не возникает никаких проблем и сложностей, — рассказала шеф-редактор от «Эксмо» Наталья Завьялова. — Эксклюзива нет ни у кого, произведения Булгакова печатают многие издательства. К творческой части конкурса иллюстраторов наследники напрямую не привлекались. Но они, разумеется, осведомлены о проекте. Им отправят авторские экземпляры арт-издания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
«Известия» попросили «Эксмо» проанализировать продажи повести «Собачье сердце» и выяснили, что реализации книги не свойственен стихийный спрос. Интерес читателей к ней очень стабильный. Как уточнили в «Эксмо», такая тенденция наблюдается во всех издательствах. Половина всех продаж «Собачьего сердца» приходится на федеральную сеть «Читай-город» (онлайн и офлайн) и еще по 20% на маркетплейсы — WB и OZON. Месяц максимального спроса в 2023-м и 2024 годах — март. В 2025 году пока лидирует февраль. Но ведь и июль еще не кончился.