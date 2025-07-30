Давно вопрос: что появится на месте «Большой глины» возле ГЭС-2

— Конечно, сначала «Большая глина» взывала у среднестатистического гражданина определенный шок, но постепенно она стала знаковым объектом Москвы. Дело в том, что люди, которые посещают музеи современного искусства, имеют определенную подготовку к восприятию такого рода произведений. А именно в городской среде, доступной всем, у нас таких произведений немного. Поэтому выход современного искусства вовне — очень важный шаг в формировании общественного мнения, интереса к этому феномену. Важно не то, нравится кому-то эта скульптура или нет. Искусство создано для того, чтобы вызывать у людей эмоции и не оставлять равнодушными. Этот объект стал узнаваемым и обсуждаемым, заставил задуматься и ответить на вопрос: что хотел сказать художник, — сказала «Известиям» директор креативного бюро «Широта» Мария Салина. Благодаря этому опыту, считает она, отношение к современному искусству меняется в лучшую сторону.