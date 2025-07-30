Календарь на 30 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Марина родилась в Антиохии Писидийской на территории Малой Азии в III веке. От своей кормилицы узнала о христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. В то время император Диоклетиан устроил гонение на христиан, так что многие верующие скрывались в пещерах и пустынях. Правитель той области Олимврий уговаривал ее отречься от Христа, но девушка отказывалась. Тогда ее подвергли истязаниям. Согласно преданию, благодать исцелила Марину от ран и побоев. Но мучители не успокоились и вновь подвергли ее пыткам. Тогда содрогнулась земля и с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и шедших за ней христиан.