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«РВ» показала удара «Искандера» по полигону ВСУ в Черниговской области

По информации военкоров, ликвидировано до 200 боевиков ВСУ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удар по полигону Вооружённых сил Украины в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, удар нанесён по лагерю подготовки учебного центра сухопутных войск стратегического резерва.

«Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. После подтверждения информации БПЛА туда сразу же были направлены две ракеты ОТРК “Искандер”», — говорится в сообщении.

Военкоры показали кадры удара.

По информации российской стороны, ликвидировано до 200 боевиков ВСУ. Сухопутные войска ВСУ заявили, что атаке подверглось одно из учебных подразделений. При этом утверждается, что речь идёт «о трёх погибших и 18 раненых» украинских военных.

Ранее «РВ» показала, как спецназ охотится на дроны-бомбардировщики Вооружённых сил Украины Vampire. Военкоры заявили, что российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов.

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