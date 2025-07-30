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Россияне признались в главных ошибках в карьере

Треть россиян считают ошибкой в карьере долгую работу на одном месте.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Россияне признались, что совершали ошибки во время построения карьеры, одним мешало отсутствие понимание собственных желаний, другим — страх перемен. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску вакансий в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».

— Треть участников опроса считают своей ошибкой слишком долгую работу на одном месте, 29% россиян отметили отсутствие со своей стороны просьб к работодателю о повышении зарплаты. Четверть участников исследования жалеют, что не получили нужного образования для профессионального развития, а 24% отметили отсутствие карьерного плана.

Кроме того, респонденты сожалеют, что не развивали профессиональные навыки, не просили повышения в должности, не проявляли инициативу. Имеет значение и взаимоотношение с коллегами — сожаление вызывает отсутствие общение или ссоры в коллективе.

Тем временем, треть россиян замалчивает стресс на работе. При этом 10% участников опроса сообщили, что в их компании существуют программы поддержки ментального здоровья. Однако даже среди них лишь 4% когда-либо пользовались этой возможностью, передает RT.

Ранее 360.ru сообщил, что даже летом многие россияне не могут позволить себе полноценный отдых. Результаты опроса показали, что 56% респондентов продолжают работать даже во время отпуска.