Россияне признались в главных ошибках в карьере

Россияне признались, что совершали ошибки во время построения карьеры, одним мешало отсутствие понимание собственных желаний, другим — страх перемен. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску вакансий в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Треть участников опроса считают своей ошибкой слишком долгую работу на одном месте, 29% россиян отметили отсутствие со своей стороны просьб к работодателю о повышении зарплаты. Четверть участников исследования жалеют, что не получили нужного образования для профессионального развития, а 24% отметили отсутствие карьерного плана.
Кроме того, респонденты сожалеют, что не развивали профессиональные навыки, не просили повышения в должности, не проявляли инициативу. Имеет значение и взаимоотношение с коллегами — сожаление вызывает отсутствие общение или ссоры в коллективе.
Тем временем, треть россиян замалчивает стресс на работе. При этом 10% участников опроса сообщили, что в их компании существуют программы поддержки ментального здоровья. Однако даже среди них лишь 4% когда-либо пользовались этой возможностью, передает RT.
Ранее 360.ru сообщил, что даже летом многие россияне не могут позволить себе полноценный отдых. Результаты опроса показали, что 56% респондентов продолжают работать даже во время отпуска.