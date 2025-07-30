Финэксперт Гриф дал советы россиянам, которые не в состоянии выплачивать кредит

Он напомнил, что если просто перестать платить и не выходить на связь с банком, уже вскоре начнут расти штрафы и пени. Также не стоит брать новые кредиты для погашения старых — вы лишь увеличите общий долг. В крайнем случае рекомендуется обратиться к процедуре банкротства.