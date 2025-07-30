Финэксперт Гриф дал советы россиянам, которые не в состоянии выплачивать кредит

Избежать выплат по кредиту не получится, поэтому прятаться при финансовых затруднениях — значит вгонять себя еще в большие долги. О том, как следует поступать, когда платить по долгам стало нечем, сообщил «Газете.Ru» финансовый эксперт Александр Гриф.
— Не затягивайте и не скрывайтесь: бегство от кредитора только усугубит ситуацию. Объясните банку свою ситуацию и попросите о пересмотре условий, уточните возможность рефинансирования, — посоветовал специалист.
Он напомнил, что если просто перестать платить и не выходить на связь с банком, уже вскоре начнут расти штрафы и пени. Также не стоит брать новые кредиты для погашения старых — вы лишь увеличите общий долг. В крайнем случае рекомендуется обратиться к процедуре банкротства.
По данным телеканала «Царьград», просрочка по банковским займам граждан России достигла 1,5 трлн рублей. Это максимальный показатель за минувшие шесть лет. Основная масса просроченных кредитов приходится на заемщиков, которые оформили долговые обязательства в период 2023—2024 годов.
Ранее RT сообщил, что в условиях высоких ставок банки стали сокращать лимиты по кредитным картам для заёмщиков, которые не платят проценты, а пользуются ограниченным периодом.