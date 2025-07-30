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Соглашение по пошлинам между ЕС и США вызвало неразбериху: Париж хочет добиться ослаблений

FT: Франция намерена добиться освобождения шампанского и вин от пошлин США.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Франция настаивает, чтобы США освободили алкогольную продукцию, в том числе шампанское и другие вина, от пошлин, которые накануне установил 47-й американский лидер Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на некоего французского чиновника пишет газета Financial Times (FT).

Соглашение, достигнутое накануне ЕС и США, вызвало неразбериху в Париже и Брюсселе по поводу того, какие именно товары исключат из 15% пошлины, применяемой к большинству товаров из Европы, импортируемых США.

«Франция настаивает на освобождении шампанского и других вин и крепких спиртных напитков от американских пошлин, поскольку европейские чиновники стремятся получить больше исключений из торгового соглашения с Вашингтоном», — сообщает источник.

В материале указывается, что американские чиновники отказались делать какие-либо исключения для спиртных напитков, хотя в ЕС предлагали Вашингтону продолжить переговоры на данную тему. FT подчеркивает, что Франция экспортирует почти треть алкоголя в США.

Ранее KP.RU писал, что как только стало известно о заключенной «сделке», по которой Европа соглашается поставлять свои товары в США с таможенным сбором в 15%, из стран-членов ЕС последовали возмущенные комментарии. Критиковали обязательства покупать американское оружие, переход на поставки сжиженного природного газа из США и многое другое.

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