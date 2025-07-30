Соглашение по пошлинам между ЕС и США вызвало неразбериху: Париж хочет добиться ослаблений

Ранее KP.RU писал, что как только стало известно о заключенной «сделке», по которой Европа соглашается поставлять свои товары в США с таможенным сбором в 15%, из стран-членов ЕС последовали возмущенные комментарии. Критиковали обязательства покупать американское оружие, переход на поставки сжиженного природного газа из США и многое другое.