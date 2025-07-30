«Приезжает с дачи и живет в холодильнике»: россиян предупредили об опасной инфекции

— Продукты, находясь в контакте с почвой, могут быть загрязнены бактериями. Когда их кладут в холодильник, создаются благоприятные условия для размножения. Через 1−7 дней после употребления зараженных продуктов, появляются лихорадка, озноб, боли в горле, или заболевание может начинаться как пищевое отравление, — отметила медик.