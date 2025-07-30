«Приезжает с дачи и живет в холодильнике»: россиян предупредили об опасной инфекции

Овощи, фрукты, зелень и другие дачные угощения могут оказаться смертельно опасными и стать переносчиками иерсиниоза. Инфекция передается через поверхности, загрязненные грызунами и может долгое время существовать в холодильнике, сообщила «РИАМО» инфекционист Вера Сережина.
— Продукты, находясь в контакте с почвой, могут быть загрязнены бактериями. Когда их кладут в холодильник, создаются благоприятные условия для размножения. Через 1−7 дней после употребления зараженных продуктов, появляются лихорадка, озноб, боли в горле, или заболевание может начинаться как пищевое отравление, — отметила медик.
Врач уточнила, что инфекция вызывает вторичные осложнения — гепатит, менингит, артрит, при этом заподозрить ее и начать специфическое лечение бывает довольно сложно.
360.ru предупредило, что можно заразиться через немытые бананы и другие фрукты вирусом Марбург. Медики рекомендуют все фрукты и овощи из магазина перед употреблением вымыть водой и обычным мылом.
Ранее телеканал RT отметил, что немытые овощи и фрукты могут быть заражены микроорганизмами из почвы, яйцами аскарид или бактериями, попавшими на них при транспортировке.