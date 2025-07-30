Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейросети вскоре начнут работу в YouTube: за кем будет следить ИИ

Безер заявил, что YouTube будет применять ИИ для ограничения контента подросткам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Создатели YouTube планируют внедрить в работу платформы нейросети. Искусственный интеллект будет ограничивать контент несовершеннолетним. Такой информацией поделился директор по управлению продуктами YouTube Джеймс Безер.

Он сообщил, что ИИ начнет подстраивать подборку роликов для несовершеннолетних пользователей. Внедрить нейросети планируют в течение нескольких месяцев.

«Мы начнем внедрять машинное обучение для оценки возраста небольшой группы пользователей в США, чтобы подростки рассматривались как подростки, а взрослые — как взрослые», — пояснил Джеймс Безер.

Искусственный интеллект активно развивают и в России. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва значительно продвинулась вперед в этой сфере.