Нейросети вскоре начнут работу в YouTube: за кем будет следить ИИ

Создатели YouTube планируют внедрить в работу платформы нейросети. Искусственный интеллект будет ограничивать контент несовершеннолетним. Такой информацией поделился директор по управлению продуктами YouTube Джеймс Безер.
Он сообщил, что ИИ начнет подстраивать подборку роликов для несовершеннолетних пользователей. Внедрить нейросети планируют в течение нескольких месяцев.
«Мы начнем внедрять машинное обучение для оценки возраста небольшой группы пользователей в США, чтобы подростки рассматривались как подростки, а взрослые — как взрослые», — пояснил Джеймс Безер.
Искусственный интеллект активно развивают и в России. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва значительно продвинулась вперед в этой сфере.