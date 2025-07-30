Мигранты могут лишиться еще одного заработка: вот что предложили в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что запрет на работу мигрантов в такси нужно распространить по всей России. Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац».
«Вообще необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на (всей) территории России. Прежде всего (ради) безопасности», — сказал парламентарий.
Спикер подчеркнул, что данный запрет не будет распространяться на тех иностранных граждан, которые по итогу получили российский паспорт, а также на граждан Армении, Киргизии и Казахстана. Матвеев также допустил, что в рамках такой меры перераспределение рабочих мест может произойти в пользу россиян.
Как KP.RU писал ранее, 28 июля в Санкт-Петербурге ввели запрет для иностранных граждан, трудящихся по патенту, на работу в такси до конца 2025 года. Соответствующее постановление подписано губернатором города Александром Бегловым.