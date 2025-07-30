Мигранты могут лишиться еще одного заработка: вот что предложили в Госдуме

Спикер подчеркнул, что данный запрет не будет распространяться на тех иностранных граждан, которые по итогу получили российский паспорт, а также на граждан Армении, Киргизии и Казахстана. Матвеев также допустил, что в рамках такой меры перераспределение рабочих мест может произойти в пользу россиян.