Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна

Апелляционный суд Армении 30 июля огласит решение по жалобе на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти. Первоначально рассмотрение апелляции было назначено на 24 июля, однако судья Ваче Маргарян перенес заседание, сославшись на необходимость дополнительного изучения материалов дела и загруженность суда.
Защита архиепископа подала ходатайство об отмене ареста или изменении меры пресечения, утверждая, что содержание под стражей необоснованно, так как предварительное следствие уже завершено. Кроме того, адвокаты заявили отвод судье Маргаряну, что также стало одной из причин переноса слушаний.
Напомним, что экс-депутат парламента Армении и бывший генеральный консул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован на два месяца по обвинению в призывах к насильственному захвату власти.
Ранее сообщалось, что в Армении посадки неугодных пошли косяком.