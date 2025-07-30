Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна

Защита архиепископа подала ходатайство об отмене ареста или изменении меры пресечения, утверждая, что содержание под стражей необоснованно, так как предварительное следствие уже завершено. Кроме того, адвокаты заявили отвод судье Маргаряну, что также стало одной из причин переноса слушаний.