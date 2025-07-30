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Праздник лотосов и кувшинок пройдет в «Аптекарском огороде» 31 июля

В четверг, 31 июля, в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» состоится праздник «Мир лотосов и кувшинок». Об этом сообщила пресс-служба сада.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

«31 июля, в четверг, в 18:00 — грандиозный водный праздник в “Аптекарском огороде”! “Мир лотосов и кувшинок” — событие, которое нельзя пропустить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут увидеть редчайшие кувшинки и лотосы, включая сорта от легендарного питомника Марченко; масштабную экспозицию водных растений; посетить открытие выставки «Водный мир», а также насладиться живой музыкой и танцами от Trio AleGri и Kirana Nusantra Dance.

«Праздник откроет новый экопроект “Водный мир. Сохранение биоразнообразия водных систем” — о природе, культуре, роли воды в жизни цивилизаций», — подчеркнули в пресс-службе.