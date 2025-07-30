Праздник лотосов и кувшинок пройдет в «Аптекарском огороде» 31 июля

Отмечается, что посетители смогут увидеть редчайшие кувшинки и лотосы, включая сорта от легендарного питомника Марченко; масштабную экспозицию водных растений; посетить открытие выставки «Водный мир», а также насладиться живой музыкой и танцами от Trio AleGri и Kirana Nusantra Dance.