В Госдуме предложили ввести наказание за незаконные штрафы с камер

«Если автовладелец по факту не нарушал правила, а его привлекают к ответственности, то в этом случае ответственность следует возложить на конкретное должностное лицо, которое недосмотрело, сознательно “закрыло глаза” на явную ошибку и не глядя подписало постановление по делу о не совершенном административном правонарушении. Другими словами, это лицо сделало все, чтобы вместо защиты законных прав и интересов автовладельца выписать штраф — а это дополнительные нервы и время для обжалования постановления», — добавил Нилов.