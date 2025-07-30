Режим ЧС в Амурской области отменен после завершения работ на месте крушения Ан-24

В Амурской области официально отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после крушения пассажирского самолета Ан-24. Как сообщил губернатор Василий Орлов, все аварийно-спасательные службы завершили работы на месте катастрофы и вывели свои подразделения.
Трагедия произошла 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды. На борту находились 48 человек, включая экипаж, все они погибли. Обломки воздушного судна были обнаружены в 16 километрах от города.
В настоящее время родственники погибших, проживавшие в местных гостиницах, покинули Тынду. Администрация города готовится установить временный мемориал — деревянный крест в память о жертвах катастрофы.
Расследование причин авиапроисшествия продолжается. Основные версии — техническая неисправность самолета или ошибка экипажа.
Ранее стало известно о выплатах семьям погибших при крушении Ан-24.