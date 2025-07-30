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Баскетболист Касаткин раскрыл детали задержания в Париже

Баскетболист Даниил Касаткин сообщил подробности своего задержания в Париже. По словам спортсмена, это произошло сразу после прибытия в аэропорт. Об этом передаёт издание «Коммерсант».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Life.ru

Как утверждает Касаткин, он направлялся во Францию вместе со своей невестой Анной. По прибытии в Париж его задержали и стали обыскивать.

«Надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались ещё неделю», — рассказал баскетболист.

Напомним, Касаткина арестовали 21 июня в аэропорту Парижа по запросу Соединённых Штатов. Спортсмен обвиняется в том, что он якобы являлся членом хакерской группы. В США утверждают, что киберпреступная сеть использовала программы-вымогатели, а сам Касаткин вёл переговоры о выкупах в рамках этой сети. Баскетболист обвинения отвергает.