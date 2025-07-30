Баскетболист Касаткин раскрыл детали задержания в Париже

Напомним, Касаткина арестовали 21 июня в аэропорту Парижа по запросу Соединённых Штатов. Спортсмен обвиняется в том, что он якобы являлся членом хакерской группы. В США утверждают, что киберпреступная сеть использовала программы-вымогатели, а сам Касаткин вёл переговоры о выкупах в рамках этой сети. Баскетболист обвинения отвергает.