Агент Секретной службы США хотел незаметно провести жену в самолет Трампа: вот чем все закончилось

А вот газета The Herald пишет, что агент пытался посадить свою жену на самолет, который служба США использовала для перевозки оборудования и персонала. Уточняется, что женщина является военнослужащей ВВС США, а сесть на борт ей не дали перед вылетом с авиабазы Эндрюс.