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Агент Секретной службы США хотел незаметно провести жену в самолет Трампа: вот чем все закончилось

DM: Агент Секретной службы попытался взять с собой жену во время поездки Трампа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сотрудник американской Секретной службы попытался провести свою жену в один из служебных самолетов во время поездки президента США Дональда Трампа. Как пишет Daily Mail, в отношении него уже проводится проверка.

Жену одного из агентов нашли в зале отдыха для высокопоставленных гостей на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Именно оттуда обычно улетает борт главы США. В материале указывается, что накануне женщина даже посетила спецбрифинг Секретной службы по предстоящей поездке.

«Странная ситуация. Вам не кажется, что это немного опасно? Я услышал об этом две минуты назад. Думаю, (глава Секретной службы) Шон (Карран) позаботится о том», — вот как прокомментировал данную ситуацию Трамп.

А вот газета The Herald пишет, что агент пытался посадить свою жену на самолет, который служба США использовала для перевозки оборудования и персонала. Уточняется, что женщина является военнослужащей ВВС США, а сесть на борт ей не дали перед вылетом с авиабазы Эндрюс.

Как KP.RU писал ранее, данный инцидент произошел перед поездкой Трампа в Шотландию, которая проходила с 25 по 29 июля. Тогда же активисты движения «Все ненавидят Илона» оставили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» перед гольф-клубом президента США, который располагается недалеко от города Абердин.

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